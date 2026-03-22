Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Λούξορ έφερε στο φως αρχαίους θησαυρούς που αντίκρισαν για πρώτη φορά το φως του αιγυπτιακού ήλιου μετά από χιλιάδες χρόνια. Αρχαιολόγοι που εργάζονται στη Νεκρόπολη των Θηβών, στη δυτική όχθη του Νείλου, εντόπισαν κρυφό θάλαμο ταφής, όπου βρέθηκαν 22 ξύλινες σαρκοφάγοι σε εξαιρετική κατάσταση. Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου και του Ιδρύματος Zahi Hawass για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Οι σαρκοφάγοι, που χρονολογούνται από την Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδο, διατηρούν ακόμα τις μούμιες στο εσωτερικό τους, ενώ τα εξωτερικά τους μέρη είναι ζωγραφισμένα με έντονα μπλε, πράσινα, κόκκινα και κίτρινα χρώματα. Στον ίδιο ταφικό θάλαμο εντοπίστηκαν εύθραυστα παπύρινα χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας.

Η ομάδα των αρχαιολόγων επιχειρεί τώρα να ταυτοποιήσει ποιοι ήταν οι νεκροί που ενταφιάστηκαν εκεί. Οι σαρκοφάγοι φέρουν τον τίτλο «Τραγουδίστρια του Άμμωνα» ή «Ψάλτρια του Άμμωνα», χωρίς όμως να αναγράφονται ονόματα. Ο θεός Άμμων, γνωστός και ως «ο Κρυμμένος», είχε καταστεί μία από τις κυρίαρχες θεότητες της αρχαίας Αιγύπτου, συνδεδεμένος στενά με τον Ρα ως Άμμων-Ρα, θεός της δημιουργίας, της βασιλείας και της κοσμικής τάξης.

Η Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδος και η λατρεία του Άμμωνα

Η Τρίτη Ενδιάμεση Περίοδος υπήρξε εποχή πολιτικών αναταραχών μετά τον θάνατο του Ραμσή ΙΑ΄ και την πτώση του Νέου Βασιλείου. Ο Σμένδης, πρώην Αντιβασιλέας της Κάτω Αιγύπτου, ανέλαβε τον θρόνο στην Τάνιδα, ενώ ο Ηριχώρ κυβέρνησε την Άνω Αίγυπτο. Η χώρα χωρίστηκε, καθώς η μοναρχία κατέρρεε. Αργότερα, Νουβιοι ηγεμόνες επηρέασαν τη θρησκευτική ζωή, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις παραδόσεις του Μέσου Βασιλείου.

Την εποχή που οι ψάλτριες οδηγήθηκαν στον κάτω κόσμο, η λατρεία του Άμμωνα διατηρούσε ισχυρή επιρροή. Ενώ η Τάνιδα αποτελούσε το κέντρο της κοσμικής εξουσίας, η Θήβα λειτουργούσε ως θεοκρατία, όπου οι ιερείς συμβουλεύονταν τον Άμμωνα για ζητήματα διακυβέρνησης. Οι σύζυγοι του βασιλιά της Τάνιδος και του Αρχιερέα της Θήβας έφεραν τον τίτλο «Θεϊκή Σύζυγος του Άμμωνα», κατέχοντας πλούτο και ισχύ σχεδόν ίση με των ανδρών τους.

Η διάταξη των σαρκοφάγων και η συντήρηση

Οι σαρκοφάγοι ήταν τοποθετημένες σε πολλαπλά επίπεδα, σε δέκα οριζόντιες σειρές, με τα καπάκια χωριστά, δείγμα ευρηματικής αξιοποίησης του χώρου. Οι ταφές της περιόδου αυτής επικεντρώνονταν περισσότερο στο σώμα παρά σε περίτεχνες τοιχογραφίες ή πολύτιμα κτερίσματα. Παρά την εξαιρετική τους κατάσταση, το εύθραυστο ξύλο χρειάστηκε ειδική συντήρηση, όπως ενίσχυση με ίνες και σταθεροποίηση των στρώσεων γύψου που είχαν υποστεί φθορά.

Κατά τη διαδικασία καθαρισμού αφαιρέθηκαν προσεκτικά οι επικαθίσεις που θαμπώναν τα χρώματα της ζωγραφικής. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε μεγάλο πήλινο αγγείο που περιείχε οκτώ παπύρους, σφραγισμένους με τα αρχικά πήλινα σφραγίσματά τους. Οι πάπυροι θα μεταφραστούν μετά την προσεκτική αποσφράγιση και ανάπτυξή τους.

Μιλώντας στην εφημερίδα Daily News Egypt, ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Sherif Fathy δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή «αντικατοπτρίζει τη συνεχή στήριξη του κράτους προς την αρχαιολογική έρευνα, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της πολιτισμικής και ανθρωπιστικής της αξίας».