Σε μια από τις πιο καθοριστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει οριστικό τέλος στην πρακτική καταστροφής απούλητων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Από τις 19 Ιουλίου 2026, η απαγόρευση θα τεθεί σε πλήρη ισχύ, σηματοδοτώντας μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της βιομηχανίας της μόδας και των καταναλωτικών αγαθών συνολικά.

Η απόφαση εντάσσεται στο νέο Κανονισμό για τον Οικολογικό Σχεδιασμό Βιώσιμων Προϊόντων, ένα θεσμικό εργαλείο που φιλοδοξεί να μετασχηματίσει το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η μείωση των αποβλήτων, η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και η μετάβαση σε ένα πραγματικά κυκλικό οικονομικό μοντέλο. Η καταστροφή προϊόντων που δεν έχουν πωληθεί, αλλά παραμένουν σε άριστη κατάσταση, θεωρείται πλέον περιβαλλοντικά και ηθικά απαράδεκτη.

Η νέα νομοθεσία δεν περιορίζεται μόνο στην απαγόρευση. Εισάγει ένα αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν λεπτομερώς τα αποθέματα που δεν διατέθηκαν στην αγορά.

Από το 2027, θα είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ενιαίο σύστημα αναφοράς, δηλώνοντας τον αριθμό και το βάρος των προϊόντων, τους λόγους απόσυρσης, καθώς και το ποσοστό που οδηγείται σε επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή τελική διάθεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί μέσω αυτής της πολιτικής να επιβάλει μια πρωτοφανή διαφάνεια.

Οι διοικήσεις των εταιρειών θα βρίσκονται πλέον υπό στενή εποπτεία, όχι μόνο από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και από την κοινή γνώμη, καθώς τα στοιχεία θα είναι δημόσια προσβάσιμα. Η φήμη των επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα συμμόρφωσης, πέρα από τα οικονομικά πρόστιμα.

Παράλληλα, ο κανονισμός προβλέπει περιορισμένες εξαιρέσεις. Η καταστροφή προϊόντων θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτά είναι επικίνδυνα, μολυσμένα, παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δεν μπορούν να διατεθούν ούτε μέσω δωρεών, έπειτα από τεκμηριωμένη προσπάθεια τουλάχιστον οκτώ εβδομάδων.

Η λεγόμενη «λειτουργική αδυναμία» ή η έλλειψη υποδομών δεν θα αποτελεί πλέον αποδεκτή δικαιολογία.

Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά. Αρχικά αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο από το 2030 θα επεκταθεί και στις μεσαίες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο «αλυσιδωτής πίεσης» σε ολόκληρη την αγορά.

Οι μικρότερες εταιρείες, αν και εξαιρούνται προσωρινά, θα κληθούν έμμεσα να προσαρμοστούν ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση θα καθορίζονται από τα κράτη-μέλη, με την υποχρέωση να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν παράνομα την καταστροφή προϊόντων ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες όχι μόνο με υψηλά πρόστιμα, αλλά και με σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της βιομηχανίας της μόδας: την υπερπαραγωγή και την απόρριψη τεράστιων ποσοτήτων προϊόντων.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια τόνοι ρούχων καταλήγουν σε χωματερές ή αποτεφρώνονται, παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι τεράστιο, τόσο σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όσο και σε κατανάλωση πόρων.

Με τη νέα αυτή πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να αλλάξει ριζικά το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να επανασχεδιάσουν τα προϊόντα τους ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, να επενδύσουν σε συστήματα επαναχρησιμοποίησης και να αναπτύξουν νέες στρατηγικές διαχείρισης αποθεμάτων.

Η μετάβαση δεν αναμένεται εύκολη. Για πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα στον χώρο της γρήγορης μόδας, το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στην ταχύτητα και τον όγκο παραγωγής.

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί διαφορετική προσέγγιση: λιγότερη σπατάλη, καλύτερος σχεδιασμός και μεγαλύτερη ευθύνη.

Ωστόσο, για την Ευρώπη, το διακύβευμα είναι σαφές. Η προστασία του περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα της οικονομίας και η εμπιστοσύνη των πολιτών περνούν πλέον μέσα από τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε.

Και αυτή η αλλαγή, όπως δείχνει ο νέος κανονισμός, δεν είναι πλέον επιλογή — είναι υποχρέωση.