Μετά την τρομερή μάχη μεταξύ Ντουπλάντις και Καραλή στον τελικό του άλμα επί κοντώ, ξεκινάει μια νέα διαφωνία για το ποιος είναι καλύτερος στην μουσική. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο νικήτης και σε αυτόν τον αγώνα. Το μόνο σίγουρο πως και εκεί ο Μανόλο θα μας κάνει υπερήφανους.

«Ο Μόντο θέλει να κάνω ραπ σε ένα από τα τραγούδια του, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

“Mondo wants me to rap in one of his songs so we’ll have to wait and see.” Emmanouil Karalis reflects on a silver medal in the pole vault (6.05m) at the World Indoor Championships 🌍 He also says Mondo Duplantis has asked him to rap on a new song – but the Swede says otherwise… pic.twitter.com/ZeQqsE6RAX — AW (@AthleticsWeekly) March 21, 2026

Η απάντηση του Σουηδού

«Είναι δικός μου άνθρωπος, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω πραγματικά να κάνει ραπ σε κάποιο από τα τραγούδια μου», δήλωσε ο Μόντο Ντουπλάντις.

“That’s my boy so I can keep it real. I don’t really want him to rap on my song.” Mondo Duplantis reflects on winning another world title, after clearing 6.25m at the World Indoor Championships 🌍 Emmanouil Karalis told AW in his post-competition interview that Duplantis wants… pic.twitter.com/RRZtQsd4Rb — AW (@AthleticsWeekly) March 21, 2026

