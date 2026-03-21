Μετά την τρομερή μάχη μεταξύ Ντουπλάντις και Καραλή στον τελικό του άλμα επί κοντώ, ξεκινάει μια νέα διαφωνία για το ποιος είναι καλύτερος στην μουσική. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο νικήτης και σε αυτόν τον αγώνα. Το μόνο σίγουρο πως και εκεί ο Μανόλο θα μας κάνει υπερήφανους.

«Ο Μόντο θέλει να κάνω ραπ σε ένα από τα τραγούδια του, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας επικοντιστής μίλησε για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο άλμα επί κοντώ (6,05 μ.) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Μόντο Ντουπλάντις τού πρότεινε να συμμετάσχει σε νέο τραγούδι του, αν και ο Σουηδός φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη

Η απάντηση του Σουηδού

«Είναι δικός μου άνθρωπος, οπότε μπορώ να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω πραγματικά να κάνει ραπ σε κάποιο από τα τραγούδια μου», δήλωσε ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός πρωταθλητής αναφέρθηκε στην κατάκτηση ενός ακόμη παγκόσμιου τίτλου, μετά το άλμα του στα 6,25 μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε πει στη συνέντευξη μετά τον αγώνα ότι ο Ντουπλάντις τού πρότεινε να συμμετάσχει σε νέο τραγούδι του, ωστόσο ο ίδιος ο Σουηδός έδωσε διαφορετική εκδοχή

