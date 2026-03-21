Με καθυστέρηση θα γίνει ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θεολόγος» από το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα κατά τη διαδικασία αναχώρησης.

Το πλοίο παραμένει δεμένο στο λιμάνι, ενώ επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Ταλαιπωρία

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό στο «Θεολόγος» επιβαίνουν συνολικά 673 επιβάτες, 133 Ι.Χ.Ε., 40 φορτηγά και 9 δίκυκλα, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και να εξετάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση του προβλήματος.