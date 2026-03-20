Ο Παναθηναϊκός έδωσε σκληρή «μάχη» στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας να βρίσκεται πίσω ακόμα και με 12 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» αντέδρασε εντυπωσιακά στην τελευταία περίοδο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ανατροπή που του χάρισε μια νίκη κομβικής σημασίας.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Αταμάν, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε, ενώ αναφέρθηκε και στο σχήμα που επέλεξε, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Στην τελευταία περίοδο παίξαμε επιθετική άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας. Ο Ναν ξεκίνησε να σκοράρει, έχανε για τρεις περιόδους σουτ. Ο Σλούκας έβγαλε τις ασίστ. Ο Χέιζ ήταν ο MVP, ο Ρογκαβόπουλος ήταν πολύ καλός. Για εμένα ο καλύτερος ήταν ο Χουάντσο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, ιδίως αν αναλογιστείτε ότι βρεθήκαμε πίσω με 12 πόντους.

Είδαμε ότι έχουμε αρκετές στρατηγικές επιλογές. Παίξαμε με Χουάντσο και Ντέιβις στο “4” ,”5″. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ απόψε. Και ο Γκραντ έπαιξε πολύ καλά. Ο ΜακΚιντάιρ είναι πολύ δύσκλος να τον σταματήσεις, αλλά το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό είναι το ΟΑΚΑ, αυτή είναι η ατμόσφαιρα που μας έδωσε τον τίτλο πριν δυο χρόνια. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας υποστήριξαν. Τους χρειαζόμαστε όλους σε κάθε παιχνίδι δίπλα μας»