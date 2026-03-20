Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη «ανάσα» για τους πράσινους
Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε πολύ κοντά σε μια ήττα που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο την εξάδα, αλλά ακόμη και τη θέση του στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα και αντίδραση, ανατρέποντας την κατάσταση με αποφασιστικότητα και πάθος. Παρότι στο 28ο λεπτό βρέθηκε πίσω με 12 πόντους (50-62) και παρουσίασε κακή εικόνα, κατάφερε […]
Ιστορικό επίτευγμα για τον Σλούκα με την φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς κατέγραψε 1.000 ριμπάουντ στην EuroLeague και μπήκε σε ένα σπάνιο κλαμπ παικτών που έχουν ξεπεράσει τα 1.000 πόντους, 1.000 ασίστ και 1.000 ριμπάουντ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. 🤩 What more is there? @kos_slou enters the 1000-1000-1000 club – only the 3rd ever. pic.twitter.com/t7rOBHq7ei — […]
Ο Νίκος Παππάς στο T-Center για το Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα παιχνίδι καθοριστικό για τη συνέχεια του «τριφυλλιού» στην διοργάνωση. Το «τριφύλλι» επιδιώκει κάθε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία. Στα court-seats του T–Center βρέθηκε ο πρώην παίκτης της ομάδας, […]
Ο Σάρας «ντύθηκε» Ομπράντοβιτς – Έξαλλος με τους παίκτες του στο δεύτερο δεκάλεπτο (vid)
Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε δυσκολίες στην έδρα της απέναντι στη Μιλάνο για την 32η αγωνιστική της EuroLeague. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο εξαιρετικός Αρμόνι Μπρουκς, που φέτος φαίνεται να μην αφήνει στιγμή το πόδι από το γκάζι, κυριάρχησε στο παρκέ. Μέχρι το 13ο λεπτό, η Μιλάνο είχε φτάσει στο +15 (19-34), ενώ η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους […]
Σούμποτιτς για Αταμάν: «Μόλις χάνει ένα παιχνίδι, κατηγορεί τους παίκτες» – Τι είπε για Γιαννακόπουλο και Μποντιρόγκα
Ο Λευτέρης Σούμποτιτς, με πολυετή σύνδεση με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και βαθιά γνώση του περιβάλλοντος του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Ο έμπειρος προπονητής, που εργάζεται πλέον στην Αλ Ιτιχάντ, ανέλυσε τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το «τριφύλλι» σε συνέντευξη στο Σερβικό «Meridian Sport», εστιάζοντας στη χημεία […]