Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 90χρονου από το Μαυροβούνι Σκύδρας στην Πέλλα, που αγνοούνταν εδώ και 4 ημέρες και είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος πάσχει από άνοια, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) ζωντανός, αλλά εμφανώς ταλαιπωρημένος, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σπίτι του, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Ο 90χρονος εντοπίστηκε από drone της Αστυνομίας μέσα σε πυκνή βλάστηση από ψηλές καλαμιές, όπου είχε εγκλωβιστεί.

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ είχε ενεργοποιηθεί και το Silver Alert.

Ο 90χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του και φέρει μόνο ελαφρές εκδορές.