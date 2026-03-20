Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κώστας Σινάνης, που έχει προκαλέσει συγκίνηση στο πανελλήνιο για τη δύσκολη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου Άη Στράτη, ο δήμαρχος ταξίδεψε στην Αθήνα και εισήχθη την Τρίτη στο «Αττικόν», ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε την επέμβαση αφαίρεσης όγκου.

Χθες, έγινε ανάρτηση με την πρώτη φωτογραφία του Κώστα Σινάνη μετά την επέμβαση. «Σιγά σιγά τά δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία!!! Και τα καλύτερα έρχονται Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα» αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο.

Ο κ. Σινάνης μίλησε ανοιχτά στους δημότες του για τη δύσκολη προσωπική μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στις 6 Ιανουαρίου κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ανακοίνωσε πως θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για δύο μήνες.

Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και καλείται να δώσει μια μεγάλη μάχη. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, λέγοντας ότι πρέπει να παλέψει με τον καρκίνο.

«Όταν ζεις σε μια μικρή κοινωνία, όταν ζεις σε ένα νησί 200 ανθρώπων, οφείλεις να στηρίζεις και την προσωπική σου ζωή, αλλά και πόσο μάλλον όταν είσαι δήμαρχος να στηρίξεις τη δουλειά σου, να στηρίξει το έργο σου, μέσα από την ειλικρίνεια. Νομίζω ότι όφειλα να το κάνω αυτό, απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν να αναλάβω τις τύχες, όχι μόνο του τόπου αλλά και τις δικές τους», είχε πει σχετικά με την απόφασή του να ανακοινώσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει είχε πει ο Κώστας Σινάνης σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη.