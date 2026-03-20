Με εναλλαγές καιρικών συνθηκών θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς το σκηνικό θα περιλαμβάνει νεφώσεις, τοπικές βροχές και μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, με πιο άστατο καιρό το Σάββατο.

Από την Κυριακή αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, ωστόσο τη Δευτέρα η αστάθεια θα επανέλθει με νέες τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν κατά τόπους ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ήπια άνοδο, χωρίς όμως σημαντικές μεταβολές.

Αστάθεια με διαστήματα ηλιοφάνειας το Σάββατο

Το Σάββατο 21 Μαρτίου αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, τα οποία όμως θα εναλλάσσονται με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα θα σημειωθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην Κρήτη αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Παράλληλα, αφρικανική σκόνη θα παραμείνει σε μέτριες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα έως το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μερική ηλιοφάνεια κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Βελτίωση του καιρού την Κυριακή

Την Κυριακή 22 Μαρτίου ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένες νεφώσεις, αν και στα ανατολικά θα παραμείνουν κατά τόπους αυξημένες.

Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τη Θράκη, ενώ από το μεσημέρι φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Νέες νεφώσεις και τοπικές βροχές τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με περιορισμένα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παραμείνουν ασθενείς μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.