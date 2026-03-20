Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δηλώσεις που πραγματοποιούνται ενόψει της επικείμενης δίκης για υπόθεση μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποδοκιμάζει έντονα κάθε παρέμβαση, προερχόμενη είτε από πολιτικά πρόσωπα είτε από άτομα που σχετίζονται δικονομικά με την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τέτοιες δηλώσεις «δηλητηριάζουν την κοινωνική γαλήνη και δυναμιτίζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς της χώρας», ενώ, όπως τονίζεται, υποκρύπτουν δόλιες και ιδιοτελείς σκοπιμότητες, οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες για το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της χώρας.

Η Ένωση καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ανεπηρέαστοι από τις δηλώσεις αυτές, που, όπως αναφέρει, προκαλούν μόνο σύγχυση και κακό. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί επιτελούν το καθήκον τους με σθένος, κοινωνική ενσυναίσθηση και αυταπάρνηση, παραμένοντας πιστοί στον όρκο τους και στην υπηρέτηση του δικαίου.

Τέλος, στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η προστασία της Δικαιοσύνης, ως ακρογωνιαίος λίθος του κράτους δικαίου, αποτελεί συλλογική ευθύνη και δεν μπορεί να τίθεται σε διακινδύνευση από ανεύθυνες δηλώσεις ή ατεκμηρίωτες αιτιάσεις.