Με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς επανέρχεται σχολιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την έννοια της αντιπαράθεσης και της ισχύος.

Στο σκίτσο, μια σκακιέρα γίνεται το πεδίο σύγκρουσης, με τα πιόνια παρατεταγμένα έτοιμα για μάχη. Πάνω από τη σκηνή δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», ενώ ένα πιόνι απευθύνεται στον αντίπαλο με τη φράση «ΠΑΙΖΕΙΣ!», δίνοντας τον τόνο της πρόκλησης.

Η επιλογή του σκακιού δεν είναι τυχαία. Το παιχνίδι συμβολίζει στρατηγική, υπομονή και σύγκρουση – στοιχεία που συχνά αντανακλούν την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Η απλή ερώτηση «παίζεις;» αποκτά έτσι πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης: πρόσκληση, πρόκληση ή ακόμα και προειδοποίηση.

Ο Αρκάς, με την οικονομία λόγου που τον διακρίνει, καταφέρνει για ακόμη μία φορά να πυροδοτήσει σκέψεις και ερμηνείες, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει ποιος κάνει την πρώτη κίνηση – και με ποιους όρους.