Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη 48χρονου οδηγού σχολικού λεωφορείου, ο οποίος εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν ξεκινήσει τη μεταφορά ανήλικων μαθητών.

Στην οικία του εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. όπως διαπιστώθηκε ο δράστης διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της αθήνας κινούμενος με αυτοκίνητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο στοχευμένης και συντονισμένης επιχείρησης, εντόπισαν την 19 Μαρτίου 2026 πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στην περιοχή του Αιγάλεω.

Για την υπόθεση συνελήφθη 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απόπειρα έκθεσης, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης και ενδελεχούς διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, σχετικά με τη δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων με τη χρήση οχήματος, κατέστη δυνατός, μέσω συστηματικής ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης πληροφοριακών στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η σύλληψη του μεσημβρινές ώρες της 19-3-2026, έξω από την οικία του στη περιοχή του Αιγάλεω.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα (θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα), γεγονός που καταδεικνύει επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα, -17- ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,

-5- δενδρύλλια κάνναβης,

-14- κλώνοι κάνναβης,

-1- κιλό και -550- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-65,2- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-8- γραμμάρια κοκαΐνης,

αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική διάσταση, καθώς ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν αναλάβει τη μεταφορά ανήλικων μαθητών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια παιδιών και προκαλώντας εύλογη ανησυχία στην κοινωνία.