Το «Καμπ Νόου» δεν είναι απλώς μια δύσκολη έδρα. Για τους Άγγλους προπονητές έχει εξελιχθεί σε κανονικό εφιάλτη — έναν τόπο όπου τα όνειρα μετατρέπονται σε βαριές ήττες και τα σχέδια καταρρέουν μέσα σε λίγα λεπτά.

Η τελευταία «παράσταση» ανήκε στην Μπαρτσελόνα, η οποία διέλυσε τη Νιουκάστλ με το εντυπωσιακό 7-2, σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Η ομάδα του Έντι Χάου στάθηκε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα των δύο αναμετρήσεων — το 1-1 στην Αγγλία και το 2-2 μέχρι το ημίχρονο της ρεβάνς έδειχναν πως υπήρχε ισορροπία. Όμως, στο δεύτερο μέρος, οι Καταλανοί πάτησαν… γκάζι και παρέσυραν τα πάντα.

Το τελικό σκορ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, αλλά και έγραψε ένα ακόμα «μαύρο» κεφάλαιο για Άγγλο τεχνικό στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο Χάου γνώρισε τη βαρύτερη ήττα της καριέρας του, προσθέτοντας το όνομά του σε μια λίστα που μόνο ευχάριστη δεν είναι.

Γιατί το déjà vu είναι αναπόφευκτο. Ο προηγούμενος Άγγλος προπονητής που πέρασε την πόρτα του «Καμπ Νόου» και… δεν θέλει να θυμάται τι έγινε, ήταν ο Γκάρι Νέβιλ. Τον Φεβρουάριο του 2016, ως τεχνικός της Βαλένθια, είδε την ομάδα του να διαλύεται με 7-0 από την Μπαρτσελόνα, σε μια βραδιά που έμεινε χαραγμένη ως μία από τις πιο βαριές ήττες της καριέρας του.

Το κοινό στοιχείο; Δύο διαφορετικές εποχές, δύο διαφορετικές ομάδες, αλλά το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα: επτά γκολ παθητικό. Συνολικά, 14 γκολ για τους δύο τελευταίους Άγγλους προπονητές που δοκίμασαν την τύχη τους εκεί.