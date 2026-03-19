Η ΑΕΚ Λάρνακας στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, όμως τελικά ηττήθηκε με 2-1 στην παράταση και αποχαιρέτησε το Conference League, με τους Άγγλους να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα.

Η ομάδα του Λονδίνου άνοιξε το σκορ νωρίς, στο 14ο λεπτό, με τον Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος λίγο αργότερα είδε και δεύτερο γκολ του να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ. Η κυπριακή ομάδα αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 64’, όταν ο Σάμποριτς σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ροντέν.

ΑΕΚ Λάρνακας: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σάμποριτ, Γκαρσία (79′ Γκουρφινκέλ), Ροντέν (89′ Κυριάκου), Γκουστάβο, Πονς (106′ Μουντραζίγια), Ιβάνοβιτς (79′ Ρομπέρζ), Μπάγιτς (76′ Καμπρέρα) (112′ Ρούμπιο)

Κρίσταλ Πάλας: Μπενίτεζ, Ρίτσαρντς (76′ Λέρμα), Λακρουά, Κανβό (83′ Ματέτα), Τζόνσον (60′ Μουνιόθ), Γουόρτον (119′ Χιουτζ), Κάμαντα, Μίτσελ, Σαρ, Λάρσεν, Γκεσάν (76′ Πίνο)

Ωστόσο, η ίδια φάση εξελίχθηκε αρνητικά για την ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς ο σκόρερ της αποβλήθηκε στο 74’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο Σαρ ανέλαβε ξανά δράση και στο 99’ με όμορφο τελείωμα πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα ποδοσφαιριστές, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ιωάννου στις καθυστερήσεις της παράτασης, επισφραγίζοντας τον αποκλεισμό τους.