Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε τη νίκη με 90-80 απέναντι στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, όμως η εικόνα της ομάδας δεν άφησε ικανοποιημένο τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε κυρίως στην απόδοση των παικτών του, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι ως ένα από τα πιο αδύναμα της φετινής σεζόν, παρά το θετικό αποτέλεσμα.

Η νίκη, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα που μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα του στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Για να είμαι ειλικρινής ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι της EuroLeague, ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέσα στη σεζόν. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσα λάθη κάναμε, τι είδους αποφάσεις πήραμε στο παιχνίδι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Όταν επιτρέπεις στον αντίπαλο να μένει κοντά σου και να μένει στο τέλος να κάνει τα σουτ χωρίς πίεση χωρίς άγχος και να σου κάνει ζημιά. Για να είμαι ειλικρινής θυμάμαι πως είχαμε 16 με 18% από το τρίποντο, αλλά πρέπει να σας πω ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα.

Είναι το 7ο παιχνίδι σε 14 μέρες, σίγουρα οι παίκτες είναι κουρασμένοι, είναι εξαντλημένοι».

Για τη διαχείριση των παικτών: «Δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας είναι και θέμα συνεργασίας του επιτελείου, μιλάμε με τους φυσικοθεραπευτές, τους γιατρούς ξέρουμε τις αντοχές των παικτών.

Το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πάρα πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία για το πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια. Μερικά ματς είναι πολύ κρίσιμα για εμάς για να καταφέρουμε να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Και έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Σαν προπονητικό επιτελείο πρέπει να το κάνουμε αυτό, να ξέρουμε το δεδομένα και να διαχειριζόμαστε το υλικό είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας».