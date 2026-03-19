Ένα AI βίντεο με τον Μπραντ Πιτ στο Μενίδι έχει προκαλέσει ευθυμία στα social media τις τελευταίες ημέρες, καθώς δείχνει τον διάσημο ηθοποιό να κάνει… βόλτα στους δρόμους της περιοχής.

Ο χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Riders. Ο Μπραντ Πιτ ξεκίνησε από την Ύδρα, ενώ η παραγωγή συνέχισε στη Χαλκίδα και αργότερα στην Αθήνα και τη Νέα Μάκρη. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε τελικά την παράσταση, δεν ήταν τα πλάνα από τα γυρίσματα, αλλά ένα ευφάνταστο AI βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έγινε αμέσως viral.

Στο βίντεο αυτό ο Μπραντ Πιτ εμφανίζεται να κάθεται στην καρότσα ενός Ντάτσουν και να περιηγείται στο Μενίδι, με σκηνικό που θυμίζει παλιότερες δεκαετίες. Στο βίντεο ακούγεται και το soundtrack της θρυλικής σειράς του Μανούσου Μανουσάκη «Ψίθυροι καρδιάς», που είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία στην τηλεόραση.

Η φράση που απογείωσε το βίντεο, ήταν η ατάκα «Μα ποιος είμαι, ο Γκλέτσος;», που λέει με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ο Μπραντ Πιτ, μια σαφής αναφορά στον Απόστολο Γκλέτσο, πρωταγωνιστή της σειράς, που προκάλεσε κύμα χιουμοριστικών σχολίων.