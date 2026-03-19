Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών γνωστός τράπερ, ο οποίος είχε συλληφθεί το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου στα Πατήσια. Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της μηχανής που τον συνόδευε.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι ο τράπερ δεν είχε γνώση για την ύπαρξη του μαχαιριού μήκους 20 εκατοστών, το οποίο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Ο οδηγός, που παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ανήκε σε εκείνον, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ, με αναστολή.

Κατά την απολογία του, ο τράπερ υποστήριξε πως δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλώνοντας: «Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση και μετά βγήκαμε για λίγο. Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του μαχαίρι, το έμαθα εκείνη τη στιγμή». Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Δεν είχα καμία εμπλοκή, απλώς τον συνόδευα».

Τέλος, από την πλευρά του, ο οδηγός της μηχανής εξήγησε: «Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου για μετακόμιση και χρησιμοποιούσα το μαχαίρι για τις κούτες. Κατέβηκα για τσιγάρα και το είχα ξεχάσει πάνω μου. Όταν είδα τους αστυνομικούς, πανικοβλήθηκα και το πέταξα».