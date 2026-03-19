Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου σε οικισμούς του Ασπροπύργου και της Μάνδρας, με σχεδιασμό και υλοποίηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τη ΔΑΟΕ, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, την ΟΠΚΕ, την Ομάδα ΔΙΑΣ και τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Η κινητοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την πάταξη της παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο ζεύγη πινακίδων οχημάτων, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Τέλος, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίου μήκους 300 μέτρων, το οποίο χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της νομιμότητας και της ασφάλειας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.