Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κατέγραψε άνοδο 5% στις ασιατικές αγορές, μετά τις πληροφορίες για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και το Κατάρ.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της διεθνούς αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Περί τις 04:15 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι Μπρεντ αυξανόταν κατά 5,02%, φτάνοντας τα 112,77 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο από τις 9 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε άνοδο 2,67%, στα 98,89 δολάρια.

Παράλληλα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων καταδίκασε μέσω X τις ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρή κλιμάκωση και παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος» να απαντήσει στρατιωτικά εναντίον του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι στοχοποιεί κράτη του Κόλπου με πυραύλους και drones.