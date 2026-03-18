Το πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε βίντεο από το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος Bayraktar KIZILELMA της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Baykar, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμαστική πτήση επαλήθευσης συστήματος την Τετάρτη.

Νωρίτρεα σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε νέα μέτρα ασφαλείας με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, κατά την εβδομαδιαία ενημερωτική συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται, το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως η σταθερότητα και η ψυχραιμία αποτελούν προτεραιότητα. Η Τουρκία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επανέλαβε την έκκλησή της για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη ενός επιπλέον συστήματος Patriot στην Άδανα. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στα προληπτικά βήματα που λαμβάνονται για την προστασία κρίσιμων περιοχών της χώρας.

Η απόφαση αυτή, όπως σημειώνεται, έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της γείτονος να τονίζει τη σημασία της διατήρησης της ασφάλειας και της ετοιμότητας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.