Οταν η ΠΑΕ Αρης γνωστοποιούσε στα social media την επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε στην αγωνιστική δράση, σίγουρα ο Μιχάλης Γρηγορίου… πάτησε like.

Ακόμα και αν δεν το έδωσε τυπικά, ουσιαστικά μέσα στο μυαλό του βλέπει με αρκετά καλό μάτι την επάνοδο του Ζιμπαμπουανού στις προπονήσεις. Και όχι απλά ως ένα νέο πρόσωπο που τέθηκε στη διάθεσή του.

Ο Αφρικανός άσσος ήταν πολύ καλός στα δύο πρώτα παιχνίδια με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο, κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Δεν σκόραρε, ωστόσο ήταν μέσα στις φάσεις και η παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης προσφέρει ταχύτητα και αθλητικότητα. Δύο βασικά ζητούμενα για τον Γρηγορίου, τα οποία δεν χαρακτηρίζουν τον Λορέν Μορόν.

Ο Γρηγορίου, βέβαια, εξέταζε σοβαρά την συνύπαρξη του Καντεβέρε με τον Ανδαλουσιανό για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Ωστόσο ο τραυματισμός του Αφρικανού, δεν το επέτρεψε.

Από αύριο που θα ξεκινήσουν και οι δοκιμές για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, θα φανούν σιγά-σιγά και οι προθέσεις του Γρηγορίου για αυτή την συνύπαρξη ή αν θα τους βάλει σε μία… κούρσα διεκδίκησης της θέσης στην κορυφή της επίθεσης, με τον Μπενχαμίν Γκαρέ λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο ρόλο. Ο τελευταίος κρίνεται και αυτός ως ρυθμιστής, αφού ο Γρηγορίου δείχνει να προτιμάει τον Αργεντινό στο «10», το οποίο σημαίνει ότι Καντεβέρε και Μορόν δεν χωράνε μαζί.

Η ταυτόχρονη επιστροφή, πάντως, για Καντεβέρε και Γκαρέ δίνει τον Γρηγορίου τη δυνατότητα να επαναφέρει σχεδόν το ίδιο επιθετικό σχήμα στο οποίο στηρίχτηκε στα πρώτα του δύο παιχνίδια. Το «σχεδόν» έχει να κάνει με τον Κάρλες Πέρεθ που δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή, με τους Γιαννιώτα και Ντούντου να διεκδικούν τη θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης. Στην άλλη πλευρά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Δώνης.