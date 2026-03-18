Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία στη Γλυφάδα, στη ρεβάνς του μεγάλου τελικού του CEV Challenge Cup απέναντι στη Βαλεφόλια. Η ομάδα του «τριφυλλιού» θα υποδεχτεί την ιταλική ομάδα στο κλειστό γυμναστήριο «Μ. Λιούγκας» την Τετάρτη (18/3) στις 19:00, με στόχο να κατακτήσει το πρώτο της ευρωπαϊκο τρόπαιο.

Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο τελικό στην Ιταλία, οι «πράσινες» ηττήθηκαν με 3-2 σετ. Για να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου, οι παίκτριες του Παναθηναϊκού χρειάζονται μία νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ. Αν νικήσουν με 3-2, τότε η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα κριθεί σε ένα νέο, μοναδικό «χρυσό» σετ των 15 πόντων.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των «32» του Challenge Cup και έφτασε αήττητος μέχρι τα ημιτελικά. Στον πρώτο γύρο απέκλεισε την ελβετική Ντούντινγκεν, στη συνέχεια στα «16» επικράτησε της πορτογαλικής Μπράγκα, ενώ στα προημιτελικά ξεπέρασε τον Ερυθρό Αστέρα από τη Σερβία.

Στα ημιτελικά, η ομάδα του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε τον Πανιώνιο και κατάφερε να πάρει δύο νίκες: πρώτα στο κλειστό του Μετς με 3-1 σετ και μετά στον επαναληπτικό στη Νέα Σμύρνη με 3-2 σετ. Η τελευταία στάση στον δρόμο για την κατάκτηση του τίτλου είναι η Βαλεφόλια…