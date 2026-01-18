Απίστευτο σκηνικό στο γυμναστήριο της Μίκρας κατά την αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ η Αμπότ Σιμόν έκανε μία υποδοχή ύστερα από σερβίς της αντίπαλης ομάδας, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να ακουμπάει την οροφή του γηπέδου.

Τότε άρχισαν να πέφτουν από το ταβάνι κομμάτια από σοβά, τα οποία προσγειώθηκαν πολύ κοντά στο κεφάλι της παίκτριας.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο μετά το 29′ 50”

Το ματς σταμάτησε προσωρινά με τις αθλήτριες να απομακρύνουν από το παρκέ και τα υπόλοιπα κομμάτια για να δοθεί συνέχεια.