Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/3) στην οδό Καράτζη, στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της οδηγού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με δύο οχήματα και έξι άνδρες, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 40χρονη από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έπσευσε, επίσης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την οδηγό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Τέλος, η γυναίκα υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.