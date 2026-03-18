Στην Κακιά Θάλασσα της Κερατέας, πάνω σε έναν απότομο βράχο, στέκει ένα ημιτελές κτίσμα που προκαλεί δέος σε όσους το αντικρίζουν. Η ιδιαίτερη μορφή του και η εγκατάλειψή του έχουν τροφοδοτήσει πλήθος αφηγήσεων και φημών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν όσα ακούγονται. Η εικόνα του, με τα άδεια παράθυρα και τους φθαρμένους τοίχους, θυμίζει σκηνικό από παλιά κινηματογραφική ταινία τρόμου.

Οι ιστορίες και οι θρύλοι που συνοδεύουν το κτίριο είναι αναρίθμητοι. Η τοπική παράδοση αναμειγνύεται με τη θρησκευτική πίστη και την προφορική ιστορία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μυστηρίου που γοητεύει κατοίκους και επισκέπτες. Πολλοί συνδέουν το σημείο με το διαβόητο μοναστήρι της Κερατέας, όπου, σύμφωνα με αφηγήσεις της δεκαετίας του ’50, η ηγουμένη Μαριάμ καταδικάστηκε για τον θάνατο δεκάδων κοριτσιών.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο χώρος προοριζόταν αρχικά για την ανέγερση ξενοδοχείου. Το σχέδιο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες χαρακτήρισαν την περιοχή ως δασική, γεγονός που επέβαλε την παύση των εργασιών. Οι εκσκαφές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί προκάλεσαν αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον και κρίθηκαν παράνομες, αφού δεν υπήρχε σχετική άδεια.

Έκτοτε, το κτίσμα παραμένει εγκαταλελειμμένο, ένα σιωπηλό μνημείο μιας ιστορίας όπου το ανεξήγητο συναντά τη γραφειοκρατία και η παράδοση μπλέκεται με τους περιορισμούς της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

