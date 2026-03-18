Η νέα γενιά των Peugeot 308 και Peugeot 308 SW είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη δυναμικό κεφάλαιο για την Μάρκα. Με έντονη γαλλική σχεδιαστική ταυτότητα, προηγμένη τεχνολογία και μια πλήρη γκάμα κινητήρων, τα νέα 308 έρχονται να ενισχύσουν τη δύναμη της επιλογής και να επαναπροσδιορίσουν την οδηγική απόλαυση.

Η PEUGEOT προσφέρει τα νέα μοντέλα PEUGEOT 308 και 308 SW με τέσσερεις επιλογές κινητήρων – ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, υβριδικό και diesel – και τέσσερεις εκδόσεις εξοπλισμού, Style, Style Plus, Allure, GT.

Το 308 ήταν το πρώτο μοντέλο της μάρκας που έφερε το νέο έμβλημα της Peugeot, με το facelift του μοντέλου να είναι πλέον φωτιζόμενο για πρώτη φορά. Ανασχεδιασμένη είναι και η μάσκα του αυτοκινήτου, η οποία είναι όμοια με τα προαναφερθέντα SUV της εταιρίας, που σταδιακά παίρνει το χρώμα του αμαξώματος.

Στο πίσω μέρος, υπάρχουν νέα γραφικά για τα φώτα, με ελαφρώς επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, από τον οποίο απουσιάζουν οι ψεύτικες απολήξεις της εξάτμισης. Τα νέα 308 και 308 SW στις εκδόσεις Allure, GT είναι εξοπλισμένα με νέες ζάντες αλουμινίου diamond-cut, που διατίθενται σε 17″ στις εκδόσεις Allure και σε 18″ στις εκδόσεις GT.

100% Ηλεκτρικό E-308

Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 hp και 270 Nm ροπής, συνδυαζόμενη με μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή χωρητικότητα), προσφέροντας αυτονομία έως 450 km, κύκλος WLTP, αυξημένη κατά 34 km σε σχέση με πριν.Διαθέτει αντλία θερμότητας, τριφασικό φορτιστή 11 kW στάνταρ, ταχεία φόρτιση DC 100 kW, λειτουργία V2L και καλώδια φόρτισης Mode2 και Mode3 στον βασικό εξοπλισμό.

Όπως όλα τα επιβατικά ηλεκτρικά μοντέλα της PEUGEOT, επωφελείται από το πρόγραμμα PEUGEOT ELECTRIC PROMISE με 8ετή εγγύηση ή 160.000 km για την μπαταρία κίνησης.

Plug-in Hybrid 195 hp

Συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 125 hp με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων 150 hp, αποδίδοντας συνολικά 195 hp μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων e DCS7.

Η νέα μπαταρία 17,2 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km σε μικτό κύκλο WLTP ή 99 km σε αστικό περιβάλλον, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Με μικτή κατανάλωση 2,2lt/100 km και ρύπους CO 2 50gr/km εξασφαλίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς δεν επιβαρύνονται με εταιρικό φόρο χρήσης. Παράλληλα, η νέα γενιά 308 PHEV διατηρεί το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου χώρου αποσκευών στην κατηγορία (314lt).

Hybrid 145 hp

Το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCS6 αποδίδει 145 hp. Σε αστικές συνθήκες μπορεί να κινηθεί έως και 50% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, με μηδενικές εκπομπές, εξασφαλίζοντας μικτή κατανάλωση μόλις 4,7 l/100 km. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 52lt προσφέρει αυτονομία 1.100km.