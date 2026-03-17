Η μητέρα του Μπεν Νίνταμ περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα ενός τεστ DNA από έναν άνδρα που υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι ο γιος της, αφού οι φωτογραφίες του παρουσιάζουν, όπως λέει, μια «εκπληκτική ομοιότητα» με την οικογένειά της, αναφέρει η Mirror.

Η Κέρι Νίνταμ δήλωσε ότι οι εικόνες που της στάλθηκαν θυμίζουν έντονα την ηλικιακά προοδευμένη απεικόνιση του αγνοούμενου γιου της. Ο Μπεν, από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στο ελληνικό νησί της Κω στις 24 Ιουλίου 1991, σε ηλικία μόλις 21 μηνών. Η οικογένεια, μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια της Κέρι, είχε μετακομίσει στην Κω νωρίτερα εκείνη τη χρονιά για μια νέα αρχή.

Παρά μία από τις μακροβιότερες έρευνες αγνοουμένων στην ιστορία της Βρετανίας – που περιλάμβανε και δύο ανασκαφές στο αγρόκτημα όπου εθεάθη για τελευταία φορά – η τύχη του μικρού Μπεν παραμένει άγνωστη. Πρόσφατα, οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες διερεύνησαν αναφορές για πιθανή θέασή του, με υπόνοιες ότι ίσως είχε υιοθετηθεί παράνομα, όμως η έρευνα αυτή έχει σταματήσει.

Οι παράνομες υιοθεσίες στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990 έχουν συνδεθεί με διεθνή κυκλώματα εμπορίας παιδιών. Ιδιωτικοί οργανισμοί και δικηγόροι παρέκαμπταν συχνά τους κανονισμούς, αντιστοιχίζοντας παιδιά που είχαν απαχθεί με Αμερικανούς γονείς.

Πρόσφατα, η Κέρι δέχθηκε μήνυμα από μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Όπως έγραψε, ο άνδρας της «μοιάζει ακριβώς με τη μελλοντική απεικόνιση» του Μπεν και ανέφερε ότι «υιοθετήθηκε το 1993».

Η ίδια πρόσθεσε: «Είχε πάντα ερωτήματα για την υιοθεσία του και τους θετούς του γονείς», υποστηρίζοντας ότι εκείνοι αρνούνται να του δώσουν το πιστοποιητικό γέννησής του και αντέδρασαν «παράλογα» όταν το ζήτησε. Η γυναίκα κατέληξε: «Δεν θέλω να δώσω ψεύτικες ελπίδες, ειδικά στην Κέρι, αλλά νιώθω πως είναι ο Μπεν. Και εκείνος το ελπίζει… υπάρχουν πάρα πολλές συμπτώσεις για να αγνοηθούν».

Αντιδρώντας, η Κέρι Νίνταμ δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ακόμη μυστηριώδες μήνυμα από την ίδια περιοχή και ακούγεται αρκετά αληθοφανές. Ο άνδρας αυτός είναι υιοθετημένος. Δεν θέλω να τρέφω ελπίδες, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Κάτι δεν ταιριάζει, δεν μπορώ να το αγνοήσω. Ίσως να μην είναι ο Μπεν, αλλά και πάλι, προέρχεται από την Αμερική».

Η ίδια πρόσθεσε πως «όλο και πιο συχνά εμφανίζονται περίεργες συνδέσεις με τις ΗΠΑ» και ότι ο άνδρας συμφώνησε να δώσει δείγμα DNA, ζητώντας όμως να μην υπάρξει δημοσιότητα. Τώρα, η Κέρι ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένει εβδομάδες, έως ότου η Interpol ολοκληρώσει τη διαδικασία του τεστ DNA.