Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θεωρεί πιθανό το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο εναντίον του Ιράν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με πρόσφατες προειδοποιήσεις συμβούλου του για τον κίνδυνο αυτό.

«Το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο.

Η τοποθέτηση του προέδρου ήρθε έπειτα από ερώτηση για τα σχόλια του συμβούλου του σε θέματα κρυπτονομισμάτων και τεχνητής νοημοσύνης Ντέιβιντ Σακς, ο οποίος είχε αναφερθεί στον «κίνδυνο» μιας «προσέγγισης κλιμάκωσης» όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν.

«Το Ισραήλ θα μπορούσε να καταστραφεί σοβαρά», δήλωσε ο Σακς στο podcast “All In”. «Και τότε θα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να κλιμακώσει τον πόλεμο εξετάζοντας τη χρήση πυρηνικού όπλου», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο Σακς δεν έχει συζητήσει μαζί του αυτή την εκτίμηση, αποστασιοποιούμενος από τις δηλώσεις του συμβούλου του.

Το Ισραήλ, υπενθυμίζεται, ακολουθεί διαχρονικά πολιτική σκόπιμης ασάφειας σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η χώρα δεν θα είναι η πρώτη στη Μέση Ανατολή που θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), το Ισραήλ διαθέτει περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές.