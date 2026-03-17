Την παραίτησή της υπέβαλε η πρωθυπουργός του Περού Ντενίς Μιράγιες, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Προεδρίας. Η αποχώρησή της έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ, «η προεδρία της Δημοκρατίας του Περού ευχαριστεί την κ. Ντενίς Μιράγιες για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο έθνος ως πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου σε μια σημαντική περίοδο για τη χώρα, και της εύχεται επιτυχία στην επαγγελματική της σταδιοδρομία και στις μελλοντικές επιδιώξεις της».