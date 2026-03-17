Την αντίθεσή της σε πιθανή επέκταση της εντολής της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε χθες η Αθήνα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος, έχοντας ενημέρωση απο το υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει η Ελλάδα πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας, παράλληλα, πως η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» που είναι επικεντρωμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει ως κύριο σκοπό την προστασία των πλοίων.

Προσερχόμενος στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και κάλεσε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, επισημαίνοντας πως ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση «Ασπίδες» με τη συμμετοχή δύο μόνο κρατών της ΕΕ (Ιταλία, Ελλάδα).

Πριν το Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε πως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ βοηθά τη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πολεμό της ενώ καταστρέφει την παγκόσμια οικονομία. Με το πέρας της συνεδρίασης, η ίδια εξέπεμψε το μήνυμα πως οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ήταν σαφείς πως κορυφαία προτεραιότητα ασφαλείας της Ευρώπης παραμένει η Ουκρανία ενώ υπογράμμισε πως σε ό,τι αφορά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, «αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης».

Όπως η ίδια εξήγηε, προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση για επέκταση της εντολής της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο υπάρχει «σαφής επιθυμία» να ενισχυθεί η αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο θέμα αναφέρθηκε εμμέσως και ο Έλληνας ΥΠΕΞ χθες από τις Βρυξέλλες υπογραμμίζοντας πως μόνο δύο κράτη από τα 27 της ΕΕ συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασπίδες», την ώρα που, ταυτόχρονα, ο ίδιος έθετε το θέμα της επίθεσης σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας από την ΕΕ να λάβει συντονισμένη δράση για την ελευθερία της ναυσιπλοϊας που γίνεται με καθόλα νόμιμο τρόπο.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει ηγετικό ρόλο», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο».

Προτεραιότητα σαφώς για την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τις χθεσινές δημόσιες διατυπώσεις από Βρυξέλλες και Αθήνα, αποτελεί η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η άμεση επιστροφή στη διπλωματία.

Τετ α τετ με τον Ινδό ΥΠΕΞ

Συνάντηση είχε χθες ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στο περιθώριο του ΣΕΥ με τον Ινδό ομόλογό του, ο οποίος συμμετείχε στην κρίσιμη συνεδρίαση. Γεραπετρίτης και Τζαϊσανκάρ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το Νέο Δελχί είναι γνωστό πως μιλά απευθείας επί του παρόντος με την Τεχεράνη.

Η συζήτηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ινδίας επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στη θαλάσσια ασφάλεια, την ενίσχυση της στρατηγικής διμερούς συνεργασίας, το εμπόριο, τη διασυνδεσιμότητα καθώς και τις απευθείας πτήσεις Ελλάδας – Ινδίας.

Στο Βερολίνο ο Γεραπετρίτης

Για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή, την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και την αμυντική θωράκιση της Κύπρου πρόκειται να συζητήσουν σήμερα στο Βερολίνο ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γερμανό ομόλογο του, Γιόχαν Βάντεφουλ, την ώρα που και η Γερμανία χθες εμφανίστηκε αρνητική σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών και τις δηλώσεις στον Τύπο (11.15 ώρα Ελλάδας), ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα συμμετάσχει σε συζήτηση στη δεξαμενή σκέψης Bertelsmann Stiftung.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει επίσης συναντήσεις με τους Γερμανούς βουλευτές Armin Laschet, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και Thomas Rachel, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γερμανίας-Ελλάδας και Ειδικό Απεσταλμένο του Ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας.

Παραφωνία Γκίκα

Σε σχέση πάντως με τη χθεσινή «παραφωνία» που σημειώθηκε από πλευράς κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την επίσημη θέση για τα Στενά του Ορμούζ, από τον υφυπουργό Ναυτιλίας Στέφανο Γκίκα, ο ίδιος επανήλθε αργότερα μέσα στη μέρα, μετά το «άδεισμα» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να είναι μέλος επχείρησης στα Στενά του Ορμούζ» αλλά «οι συνθήκες τώρα δεν το επιτρέπουν».

Η αρχική του δήλωση (για την οποία ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως η αποστολή «Ασπίδες») ήταν πως «εάν διασφαλιστούν οι συνθήκες και το ρίσκο δεν είναι τόσο υψηλό, τότε η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση».