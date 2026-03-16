Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι έχει το «απόλυτο δικαίωμα» να επαναφέρει σε ισχύ τους τελωνειακούς δασμούς, μέρος των οποίων ακυρώθηκε μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η δήλωσή του έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος, αναφερόμενος στις «έρευνες» για εμπορικά ζητήματα που έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του. Παράλληλα, έχει προχωρήσει στην επιβολή γενικού τελωνειακού δασμού 10% με εκτελεστικό διάταγμα.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε σειρά ερευνών για εμπορικά ζητήματα, προκειμένου να διαπιστώσει πιθανές παραλείψεις στον αγώνα κατά της καταναγκαστικής εργασίας. Οι έρευνες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε βάρος 60 κρατών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Αντιδράσεις από το Πεκίνο και νέος γύρος συνομιλιών

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου το Πεκίνο κάλεσε τις ΗΠΑ να «διορθώσουν αμέσως τις εσφαλμένες ενέργειές (τους)» σχετικά με το εμπόριο. Το αίτημα διατυπώθηκε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, οι έρευνες των ΗΠΑ αποτελούν ενέργεια «εντελώς μονομερή», «αυθαίρετη» και «μεροληπτική», που αποκαλύπτει πολιτική «προστατευτισμού».

Δικαστικές αποφάσεις και εμπορικές εντάσεις

Αξιωματούχοι των δύο πλευρών συναντήθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Παρίσι, επιχειρώντας να επιλύσουν διμερείς διενέξεις για το εμπόριο. Οι εντάσεις είχαν κορυφωθεί το 2025, προκαλώντας σοβαρή σύγκρουση, προτού συμφωνηθεί ανακωχή τον Οκτώβριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε στις 20 Φεβρουαρίου το σύνολο των τελωνειακών δασμών ευρείας εμβέλειας που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Σε απάντηση, εκείνος υπέγραψε άμεσα νέο εκτελεστικό διάταγμα, επιβάλλοντας γενικό δασμό 10%.

«Το δικαστήριο γνώριζε τη θέση μου, ήξερε πόσο πολύ ήθελα αυτή τη νίκη για τη χώρα μας, και παρ’ όλ’ αυτά αποφάσισε να χαρίσει, δυνητικά, τρισεκατομμύρια δολάρια σε χώρες και σε εταιρείες που εκμεταλλεύονταν τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο κ. Τραμπ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση.

Προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κίνα

Οι νέες σινοαμερικανικές συνομιλίες θεωρούνται προοίμιο της επίσημης επίσκεψης που έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την επίσκεψη.