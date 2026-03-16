Δηλώσεις για τον Άρη και τη φετινή σεζόν έκανε ο Θεόδωρος Καρυπίδης, στο πλαίσιο της παρουσίας του την Κυριακή στην Καλαμάτα για τη φιέστα ανόδου της ομώνυμης ομάδας.

Ως γνωστόν, ο ιδιοκτήτης του Αρη διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Γιώργο Πρασσά, μιλώντας τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Άρη στον Σωτήρη Γεωργούντζο.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Πρασσά. Μόνο με Πρασσά θα τα βλέπατε αυτά. Θα χτίσει την ομάδα βήμα-βήμα, θα σταεροποιηθεί στην 1η κατηγορία και θα πάει… τρένο. Μην φοβάστε τίποτα», ήταν το σχόλιο του για τη «μαύρη θύελλα», πριν απαντήσει και σε ερώτηση για τον Άρη.

Ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» παραδέχθηκε ότι φέτος η ομάδα διανύει μία κακή χρονιά, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι στο τέλος θα βγει στην Ευρώπη. «Φέτος έχουμε μία κακή χρονιά. Σίγουρα θα παίξουμε Ευρώπη. Παλεύουμε… Έχουμε ατυχίες αλλά θα παίξουμε. Θα το παλέψουμε», ήταν η απάντησή του, ενώ σχολιάζοντας το ματς στις Σέρρες υπογράμμισε ότι, «πέντε ματς έχουμε παίξει φέτος με παίκτη λιγότερο».