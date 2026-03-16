Οι φίλοι της Καϊζερσλάουτερν τράβηξαν τα βλέμματα στην αναμέτρηση με την Καρλσρούη για τη Bundesliga 2, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό κορεό με έντονο ιστορικό συμβολισμό.

Η έμπνευση των οπαδών της γερμανικής ομάδας ήταν αφιερωμένη στον τελικό Κυπέλλου του 1996, όταν η Καϊζερσλάουτερν είχε επικρατήσει με 1-0 της Καρλσρούης και είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Το μοναδικό γκολ εκείνης της αναμέτρησης είχε πετύχει ο Μάρτιν Βάγκνερ με εκτέλεση φάουλ, σε μια φάση που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Στο κορεό αποτυπώθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια και η πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα, περνώντας κάτω από το τείχος, στοιχείο που έκανε το θέαμα ακόμη πιο εντυπωσιακό για όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Καϊζερσλάουτερν κυριάρχησε στον αγώνα και επικράτησε με 3-0 της Καρλσρούης για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

FC Kaiserslautern – Karlsruher : chorégraphie dans le Fritz-Walter Stadion en référence à la victoire de #Kaiserslautern sur Karlsruhe lors de la #DFBPokal 1996 #Choreo #Westkurve #FCK (15.03.26) pic.twitter.com/0M8iqjnAWx — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) March 15, 2026

15.03.2026 — 🇩🇪 Karlsruher SC vs Kaiserslautern, Kaiserslautern fans commemorating the 1996 cup victory with the choreography, when the team relegated from the Bundesliga beat Karlsruher 1–0.👏😳 pic.twitter.com/0ogkBj6qZm — Ultras Clips (@ultras_clips) March 15, 2026