Οι φίλοι της Καϊζερσλάουτερν τράβηξαν τα βλέμματα στην αναμέτρηση με την Καρλσρούη για τη Bundesliga 2, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό κορεό με έντονο ιστορικό συμβολισμό.

Η έμπνευση των οπαδών της γερμανικής ομάδας ήταν αφιερωμένη στον τελικό Κυπέλλου του 1996, όταν η Καϊζερσλάουτερν είχε επικρατήσει με 1-0 της Καρλσρούης και είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Το μοναδικό γκολ εκείνης της αναμέτρησης είχε πετύχει ο Μάρτιν Βάγκνερ με εκτέλεση φάουλ, σε μια φάση που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Στο κορεό αποτυπώθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια και η πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα, περνώντας κάτω από το τείχος, στοιχείο που έκανε το θέαμα ακόμη πιο εντυπωσιακό για όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Καϊζερσλάουτερν κυριάρχησε στον αγώνα και επικράτησε με 3-0 της Καρλσρούης για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

