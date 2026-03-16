Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε». Η δήλωσή του ήρθε με αφορμή τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με την υπόθεση του λογισμικού Predator.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά ‘ναι ή όχι’ στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator, όπως ευθέως είπε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ντίλιαν».

Όπως πρόσθεσε, «οχυρώθηκε πίσω από τη διάταξη του Αντεισαγγελέα Ζήση, παραγνωρίζοντας ότι μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η υπόθεση αναπέμπεται στη δικαιοσύνη για επιπλέον έρευνα — σημειωτέον και για το αδίκημα της κατασκοπείας». «Η υπόθεση συνεπώς ‘δεν τελείωσε, τελεία’, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μαρινάκης», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «ακατανόητη» τη σπουδή του κυβερνητικού εκπροσώπου να θεωρήσει «κλεισμένη» μια υπόθεση που, όπως είπε, «γεννά αναπάντητα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια». «Δεν θεωρεί σημαντικό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος το γεγονός ότι τέσσερις ιδιώτες φέρεται να παρακολουθούσαν υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους και να μαθαίνουν κρατικά μυστικά;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε το ερώτημα αν «είναι για τον κ. Μητσοτάκη ‘αδιάφορο ζήτημα’, όπως δηλώνει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε, τραυματίζοντας το κράτος δικαίου και υπονομεύοντας την ποιότητα της δημοκρατίας».