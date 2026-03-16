Ο Νίνο και η Josephine επιστρέφουν δυναμικά στη μουσική σκηνή με μια πρώτη κοινή συνεργασία, που αναμένεται να συζητηθεί. Το ντουέτο τους, με τίτλο «Τι κάνεις;», θα κυκλοφορήσει σύντομα και ήδη προκαλεί ενθουσιασμό στους fans. Η Κατερίνα Ζαρίφη επιβεβαίωσε την είδηση στην εκπομπή Buongiorno, σημειώνοντας ότι η αλλαγή εταιρείας της Josephine στην Heaven Music έδωσε το πράσινο φως για το νέο τραγούδι.

Aυτή η αλλαγή είναι κάτι που γνωρίζαμε οι περισσότεροι στον χώρο της μουσικής και του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ και προέκυψε τους τελευταίους μήνες.

Το ντουέτο υπόσχεται μια αισθαντική pop μπαλάντα, όπου οι δυό τους ενώνονται για πρώτη φορά επίσημα, φέρνοντας μαζί τη μοναδική ενέργεια και το ταλέντο τους. Παράλληλα, η προσωπική ζωή του ζευγαριού φαίνεται πιο σταθερή από ποτέ.

Μετά την επανασύνδεση και τα χρόνια με πολλά on-off, ο Νίνο μετακόμισε από τα βόρεια στα νότια προάστια, για να συγκατοικήσει με τη Josephine, ξεκινώντας το 2026 ήρεμοι και ερωτευμένοι.

Οι ίδιοι μετά την επανασύνδεση τους είχαν επιλέξει να απέχουν από τα φώτα της δημοσιότητας και να μην κάνουν κοινές εμφανίσεις, καθώς όλοι θυμόμαστε πως ο χωρισμός τους είναι έντονος.