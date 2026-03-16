Σε ανακοίνωση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, κατά το οποίο οπαδοί εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 14 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε φραστική επίθεση εναντίον δημοσιογράφων που κάλυπταν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό για την Stoiximan Super League.

Από τους 14 εμπλεκόμενους, οι οκτώ έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ όλοι είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 14 ατόμων, τα περισσότερα εκ των οποίων συνελήφθησαν, που εμπλέκονται σε περίπτωση φραστικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη λεκτική επίθεση ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση λεκτικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ (8) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία».

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εμπλέκονται σε συμβάν κατά το οποίο απογευματινές ώρες χθες (15-03-2026), προ της έναρξης ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή».