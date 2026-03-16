Διαθέσιμη είναι από σήμερα στην ψηφιακή πύλη myAADE η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Διαβάστε ακόμη: Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Προθεσμίες, εκπτώσεις και οδηγίες για το Ε2

Η εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3» ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και νέες λειτουργίες, με στόχο να απλουστευτεί η διαδικασία και να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Αυτόματη υποβολή και προσυμπλήρωση δηλώσεων

Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ. Συνολικά 1.357.222 δηλώσεις, που αφορούν 1.553.123 φορολογουμένους, διατίθενται μέσω της πλατφόρμας myAADE και της εφαρμογής myAADEapp.

Διαβάστε ακόμα: ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Αν χρειάζονται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου 2026 ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Προθεσμίες και δόσεις πληρωμής

Οι δηλώσεις υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία έχουν προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του φόρου θα γίνεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και οι επόμενες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση

Όσοι εξοφλήσουν το συνολικό ποσό φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα λάβουν κλιμακωτή έκπτωση ως εξής:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου,

3% έως 15 Ιουνίου,

2% έως 15 Ιουλίου.

Για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία, η έκπτωση ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις, αλλά με τελική ημερομηνία τις 31 Ιουλίου 2026.

Αλλαγές στα τεκμήρια και στις απαλλαγές

Από το φορολογικό έτος 2025 μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30% έως 35% για κατοικίες και εισάγεται νέα μέθοδος υπολογισμού για τα ΙΧ βάσει εκπομπών CO₂ για οχήματα ταξινομημένα μετά την 1η Νοεμβρίου 2010. Για παλαιότερα αυτοκίνητα, το τεκμήριο υπολογίζεται βάσει κυβισμού με μείωση 50% λόγω παλαιότητας.

Παράλληλα, βελτιώνονται οι όροι απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που μισθώνονται μακροχρόνια ή έχουν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Νέες λειτουργικότητες και ενημερώσεις

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για αυτόματη υποβολή ή έχουν ήδη υποβάλει δήλωση θα ενημερώνονται μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE για τυχόν μεταβολές στοιχείων από τρίτους φορείς.

Επιπλέον, προστίθεται QR code για τον έλεγχο εγκυρότητας του αντιγράφου της δήλωσης Ε1, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των στοιχείων.

Επιστροφές φόρου και συμψηφισμοί

Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους χωρίς οφειλές θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαία μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περιπτώσεις με οφειλές, θα γίνονται κεντρικοί συμψηφισμοί από τις ΔΟΥ και τα ΚΕΒΕΙΣ.

Για την ολοκλήρωση της επιστροφής απαιτείται η ορθή δήλωση του IBAN στο myAADE, στη διαδρομή Μητρώο > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Υποβολή και υποστήριξη

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στην ενότητα Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το my1521 τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση, Δευτέρα–Παρασκευή 7:00–20:00) ή ψηφιακά στο my1521 (24/7).