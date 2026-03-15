Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (14.03.2026) και προκάλεσε συναγερμό στο Ιράκ, λίγες μόλις ώρες μετά τον βομβαρδισμό της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Iraq’s Iranian-backed Kataib Hezbollah has released drone video from an attack on the US’s Victory Base near Baghdad International Airport. It’s believed to be the first time the group has successfully used the FPV attack drone to skirt US defences. pic.twitter.com/m9BCFcDhoL — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 15, 2026

Στο βίντεο φαίνεται ένα drone να εισέρχεται στον εναέριο χώρο της στρατιωτικής βάσης και να καταγράφει εικόνες από τις εγκαταστάσεις, πριν προσκρούσει σε κτίριο και εκραγεί.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν πίσω από τη δράση αυτή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποιεί με επιτυχία drone, καταφέρνοντας να παρακάμψει τα αμερικανικά συστήματα άμυνας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.