Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στην αμερικανική στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (14.03.2026) και προκάλεσε συναγερμό στο Ιράκ, λίγες μόλις ώρες μετά τον βομβαρδισμό της αμερικανικής πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Στο βίντεο φαίνεται ένα drone να εισέρχεται στον εναέριο χώρο της στρατιωτικής βάσης και να καταγράφει εικόνες από τις εγκαταστάσεις, πριν προσκρούσει σε κτίριο και εκραγεί.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόταν πίσω από τη δράση αυτή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οργάνωση χρησιμοποιεί με επιτυχία drone, καταφέρνοντας να παρακάμψει τα αμερικανικά συστήματα άμυνας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ενίσχυση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων.

