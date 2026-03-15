Με τον ένα στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχεται στις κάλπες, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή (15/3) στη Γαλλία ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών.

Ο δεύτερος γύρος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέξουν τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες. Με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μικρές πόλεις της Γαλλίας, το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, είναι η εδραίωση της παρουσίας της ακροδεξιάς στο επίπεδο των δήμων, η οποία ως τώρα δεν ήταν σημαντική.

Εκπρόσωποι της ακροδεξιάς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα, όπως άλλωστε ικανοποιημένοι δήλωσαν για τα δικά τους εκλογικά αποτελέσματα και εκπρόσωποι του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», αλλά και του Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, η συντηρητική πρώην υπουργός Ρασιντά Ντατί, η Σοφία Τσικιρού από την αριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία» και ο κεντρώος Πιέρ-Υβ Μπουρναζέλ του κόμματος «Horizons» εμφανίζονται να περνούν στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Παρισιού, σύμφωνα με exit poll της Ipsos την Κυριακή.

Ένα ξεχωριστό exit poll έδειξε ότι η Σάρα Κναφό, ένα ανερχόμενο αστέρι της ακροδεξιάς, ενδέχεται επίσης να ξεπεράσει το όριο για να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο, αν και φαίνεται να παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.

Αριστερά και ακροδεξιά διεκδικούν την Μασσαλία

Παράλληλα, ο νυν αριστερός δήμαρχος Μπενουά Παγιάν και ο βουλευτής της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN) Φρανκ Αλιζιό εμφανίζονται ουσιαστικά ισόπαλοι στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, σύμφωνα με δύο exit polls την Κυριακή.

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση έχει θέσει ως στόχο τη Μασσαλία, θεωρώντας την εκλογή αυτή ως δοκιμασία της δύναμής της ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.