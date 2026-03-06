Πολιτική κρίση στο Κόσοβο προκαλεί η αδυναμία του κοινοβουλίου να εκλέξει νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, γεγονός που οδήγησε τη χώρα σε νέα εκλογική αναμέτρηση.

Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι υπέγραψε διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, δηλώνοντας ότι «οι πολιτικοί εκπρόσωποι αποφάσισαν να οδηγήσουν τη χώρα σε νέες εκλογές». Όπως υπογράμμισε, η απόφαση αποτελεί συνταγματική της υποχρέωση, ενώ επέρριψε ευθύνες στους βουλευτές για την κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Με αυτό το διάταγμα, εκπληρώνω τη συνταγματική μου υποχρέωση, η οποία είναι σαφώς καθορισμένη. Είναι μεγάλη ατυχία που οι βουλευτές δεν επέλεξαν το συμφέρον του Κοσόβου», ανέφερε χαρακτηριστικά η Οσμάνι.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η βουλή του Κοσόβου δεν κατάφερε να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής προέδρου, καθώς δεν προσήλθε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών. Από τους 120 συνολικά, έπρεπε να παρευρεθούν τουλάχιστον 80, όμως εμφανίστηκαν μόνο 66 μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού. Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και οι 9 βουλευτές της «Σερβικής Λίστας» απείχαν.

Για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στις δύο πρώτες ψηφοφορίες, ενώ στην τρίτη αρκεί απλή πλειοψηφία. Η αποτυχία επίτευξης απαρτίας οδήγησε σε αδιέξοδο τη διαδικασία.

Οι νομικοί κύκλοι εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τη νομιμότητα της απόφασης της Οσμάνι να διαλύσει τη βουλή. Ορισμένοι, κυρίως από τον κυβερνητικό χώρο, υποστηρίζουν ότι το κοινοβούλιο όφειλε να εκλέξει πρόεδρο εντός 60 ημερών από την έναρξη της σχετικής συνόδου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ωστόσο, επιμένει πως το Σύνταγμα ορίζει σαφώς ότι η εκλογή έπρεπε να πραγματοποιηθεί 30 ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας της, στις 4 Απριλίου.

«Αυτό σημαίνει ότι η 5η Μαρτίου ήταν η τελευταία συνταγματική προθεσμία για την εκλογή νέου προέδρου από τη βουλή. Η προθεσμία αυτή έληξε χθες τα μεσάνυχτα. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για δημόσια συζήτηση. Πρόκειται για ένα σαφές συνταγματικό γεγονός. Το Σύνταγμα δεν γράφτηκε για ερμηνείες που σχετικοποιούν τη βαρύτητα του. Γράφτηκε για να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του κράτους, όχι την αναβλητικότητα και τη μη λειτουργία του», δήλωσε η Βιόσα Οσμάνι, υπερασπιζόμενη την επιλογή της.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο πραγματοποιήθηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, με το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι να επικρατεί συγκεντρώνοντας το 51% των ψήφων. Είχε προηγηθεί δεκάμηνη περίοδος πολιτικής αστάθειας, εξαιτίας της δυσκολίας σχηματισμού κυβέρνησης.