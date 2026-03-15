Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «»μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα».

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.

Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί άλλες χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε χθες Σάββατο άλλες χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναν από τους πρώτους βομβαρδισμούς να στοιχίσει τη ζωή στον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Η φωτιά στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου καθώς επιβάλλεται σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ από το Ιράν ενώ υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται από αυτό το 20% των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Οι αντιμαχόμενοι ανταλλάσσουν καθημερινά επιθέσεις και απειλητικές δηλώσεις, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.000 νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Διαβεβαιώνοντας πως ο στρατός των ΗΠΑ έχει «νικήσει και αποδεκατίσει το Ιράν, σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο», ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα κάλεσε μέσω Truth Social τις χώρες που εφοδιάζονται με αργό μέσω του Στενού του Χορμούζ να εγγυηθούν «την ασφάλεια του περάσματος» αυτού στέλνοντας πολεμικά πλοία υποσχόμενος βοήθεια του στρατού του.

«Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να κρατήσουν το στενό ανοικτό και ασφαλές», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος. Μόλις μια ημέρα νωρίτερα διαβεβαίωνε ότι, «πολύ σύντομα», το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το στενό.

«Ευελπίστως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλοι θα στείλουν πλοία στην περιοχή ώστε το στενό του Χορμούζ να μην απειλείται πλέον από μια χώρα εντελώς αποκεφαλισμένη», πρόσθεσε.