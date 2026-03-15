Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Παναιτωλικού στη Λεωφόρο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Γιάννης Αναστασίου, που επέστρεψε ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού έχοντας στο παρελθόν καθίσει στον πάγκο των «πρασίνων», υπογράμμισε ότι η αστοχία των παικτών του στέρησε από την ομάδα του τη δυνατότητα να φύγει με το «τρίποντο».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρεις 0-0 στην Λεωφόρο από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, το θέλαμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζουμε γκολ με τις μεγάλες ομάδες δεν έχεις πολλές ελπίδες να κερδίσεις.

Κρίμα γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά σε πολλά παιχνίδια φέτος πληρώνουμε ότι δεν έχουμε καθαρό μυαλό και την σωστή επιλογή πολλές φορές. Αν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να αναμένεις πολλά πράματα».