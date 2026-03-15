Το ΚΚΕ εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι «συνεχίζει την προκλητική κοροϊδία απέναντι στον λαό». Όπως αναφέρει το κόμμα, ο πρωθυπουργός παρουσιάζει την προστασία των ΝΑΤΟϊκών βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και την εμπλοκή της ΕΕ στον πόλεμο ως «προστασία της Κύπρου» και «πράξη αμυντική».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, πρόκειται για «διεκδίκηση κομματιού από τη λεία του πολέμου, για χάρη των ευρωπαϊκών ομίλων, ανάμεσά τους και ελληνικών, που παρουσιάζεται ως εθνικό συμφέρον». Το κόμμα επισημαίνει ότι ο «ψευδεπίγραφος χαρακτήρας» αυτής της πολιτικής αποκαλύπτεται από το γεγονός ότι, κατά την πρόσφατη τριμερή συνάντηση στην Κύπρο, «Μητσοτάκης και Μακρόν αγνόησαν προκλητικά την τουρκική κατοχή στο νησί».

Παράλληλα, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «ο λαός πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή στον πόλεμο», μέσα από τους υψηλούς εξοπλισμούς που στέλνονται εκτός συνόρων, τους κινδύνους αντιποίνων και τις συνεχείς ανατιμήσεις σε ενέργεια και βασικά αγαθά. Αυτές, όπως σημειώνει, επιβαρύνουν τα λαϊκά νοικοκυριά.

Το κόμμα ζητά «την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην ενέργεια», καθώς και «πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά». Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για «ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς» και «πλήρη επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Αναφερόμενο στην ενεργειακή πολιτική, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης του λαού» τις δηλώσεις του πρωθυπουργού περί επιτυχίας της. Όπως υπογραμμίζει, η πολιτική αυτή «διαμόρφωσε ένα πανάκριβο ενεργειακό μίγμα», με εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εγκατάλειψη φτηνών εγχώριων πηγών, όπως ο λιγνίτης.

Το κόμμα εκφράζει επίσης την αντίθεσή του στην «εξαγγελία αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας», επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση και κινδύνους για την ασφάλεια του λαού.

«Οι μοναδικοί κερδισμένοι θα είναι οι ενεργειακοί όμιλοι», αναφέρει το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι «ο λαός θα συνεχίσει να πληρώνει την ενεργειακή ακρίβεια και την εμπλοκή της χώρας στους ενεργειακούς πολέμους». Καταλήγει δε ότι αυτό «αποδείχθηκε από τις συμβάσεις παράδοσης των εγχώριων ενεργειακών πηγών στα μονοπώλια Chevron – Helleniq Energy, που ψήφισε η κυβέρνηση με τη στήριξη της βολικής αντιπολίτευσης».