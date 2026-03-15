Την επέμβαση της Αστυνομίας προκάλεσε η μαζική παρουσία οργανωμένων οπαδών έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ το απόγευμα της Κυριακής (15/3) στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο της ΜΕΝΤ. Σύμφωνα με τηλεφώνημα που δέχτηκε το κέντρο της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μερικοί εξ αυτών κρατούσαν στυλιάρια και φορούσαν κράνη. Σε βάρος των τεσσάρων προσαχθέντων δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι προσαγωγές σημειώθηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την πάταξη της οπαδικής βίας. Οι οπαδοί είπαν στους αστυνομικούς ότι βρίσκονται εκεί για την αναμέτρηση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Άρη με την αντίστοιχη της ΜΕΝΤ, που είναι προγραμματισμένη για τις 19:30.