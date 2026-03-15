Με αφορμή τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεχόταν έντονο bullying από μαθητές, η Μιμή Ντενίση προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι « η βία στα σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο . Τα παιδιά βασανίζουν συμμαθητές τους, επιτίθενται σε δασκάλους και καθηγητές και πολλοί καθηγητές κλείνουν τα μάτια. Οπως και πολλοί γονείς που δεν θέλουν να παραδεχτούν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Και δυστυχώς οι άξιοι και σοβαροί καθηγητές βρίσκουν τον μπελά τους καθώς χαλάνε την σούπα. Την απραξία δηλ και αδιαφορία των υπολοίπων».

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση:

Τι γινεται λοιπον με τα σχολεία ;; Ο θάνατος της καθηγήτριας μετά από το bullying των μαθητών τραγικό παράδειγμα. Μια αξιόλογη εργαζόμενη γυναίκα να φεύγει έτσι άδικα κ πικρά από την ζωή ; Η βία στα σχολεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο . Τα παιδιά βασανίζουν συμμαθητές τους επιτίθενται σε δασκάλους κ καθηγητές κ πολλοί καθηγητές κλείνουν τα μάτια. Οπως κ πολλοί γονείς που δεν θέλουν να παραδεχτούν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Κ δυστυχώς οι άξιοι κ σοβαροί καθηγητές βρίσκουν τον μπελά τους καθώς χαλάνε την σούπα. Την απραξία δηλ κ αδιαφορία των υπολοίπων. Παράδειγμα το λύκειο Παπαγου.

Ενα σχολείο που μέχρι πρότινος βρισκόταν σε διάλυση. Το γνωρίζω καθώς μεγάλωσα στον Παπάγο κ παρακολουθώ τι γίνεται στην γειτονιά μου. Τα παιδιά τελείως ανεξέλεγκτα έφευγαν όποτε ήθελαν από το σχολείο αγόραζαν από τσιγάρα κ αλκοόλ μέχρι δεν ξέρω τι άλλο κ κυκλοφορούσαν έτσι κ στο σχολείο. Μέχρι που ανέλαβε ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος το Λύκειο. Ηλείας Λουμος. Κ μπήκε απόλυτη τάξη στο σχολείο. Με αγάπη κ κατανόηση. Καποιες συνάδελφοι του όμως τον παρέπεμψαν στο πειθαρχικό.

Γιατί;; Γιατί προσπάθησε να βοηθήσει τα παιδιά. Δικαιολογούσε λέει τις απουσίες όταν παιδιά με βαρειά προβλήματα για την ώρα που ήταν στο γραφείο του. Επίσης όταν έπαιρναν μερος σε σχολικες δραστηριότητες πχ ανακύκλωση Δεν έβαζε απουσίες στα παιδιά της Γ λυκείου όταν έπρεπε να λείψουν για να μελετήσουν πριν τις εξετάσεις και … έκανε προσομοιώσεις πανελληνίων εξετάσεων πράγμα που γίνεται σε πολλά ιδιωτικά κ δημόσια πανεπιστήμια για να βοηθήσει τα παιδιά!!!! Κ παρ όλη την σύσσωμη αντίδραση του συλλόγου γονέων των παιδιών του σχολείου κ όλων σχεδόν του συναδέλφων του παραπέμπεται στο Πειθαρχικό. Γιατί ;;; Επειδή 2 3 συνάδελφοι του διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Προτιμούν να ξαναγυρίσει το σχολείο στην προηγούμενη χαώδη κατάσταση ;; Κ το υπουργείο τι λέει άραγε ;