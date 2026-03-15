Συνολικά 77.263.470,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.257 δικαιούχους από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα και εφάπαξ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Στις 16 Μαρτίου θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ.

Στις 19 Μαρτίου θα δοθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Επιπλέον, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Ακόμη, 1.000.000 ευρώ θα λάβουν 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 18.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.