Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της Ουκρανίας το Σάββατο, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.

Ο κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές έξω από το Κίεβο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ζημιές υπέστησαν επίσης κατοικίες, σχολεία και επιχειρήσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές Σούμι, Χάρκιβ, Ντνίπρο και Μικολάιβ δέχθηκαν επίσης επιθέσεις, με περίπου 430 drones και 68 πυραύλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο κυβερνήτης της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν κατοικημένη περιοχή της πόλης, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τρεις. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τμήματα κτιρίων να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου σημειώθηκαν ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποσπά τη διεθνή προσοχή από την ειρηνευτική πρωτοβουλία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ για τον τετραετή πόλεμο, τον οποίο, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, η Μόσχα δεν έχει πρόθεση να τερματίσει.

“Η Ρωσία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία,” έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς τους συμμάχους του Κιέβου να ενισχύσουν την παραγωγή αντιαεροπορικών όπλων, καθώς τα αποθέματα μειώνονται λόγω της ανάγκης των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στον Κόλπο να αποκρούουν ιρανικές επιθέσεις.

Ενεργειακές απώλειες και αντιδράσεις

Οι χειμερινές επιθέσεις της Ρωσίας έχουν αφήσει μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας χωρίς ρεύμα και θέρμανση, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του ηθικού, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την επίθεση στο πεδίο και απαιτούν από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη στα ανατολικά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, από την πλευρά τους, έχουν στοχοποιήσει ρωσικές στρατηγικές υποδομές, όπως διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και τερματικούς σταθμούς, μέσω επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανέφερε ότι καταναλωτές σε έξι περιφέρειες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις νυχτερινές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς σε περιοχές της πρώτης γραμμής.

“Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να σταματήσει,” δήλωσε η 57χρονη κάτοικος Νατάλια Φέτκο, της οποίας το κτίριο υπέστη ζημιές. “Τίποτα δεν τους είναι αρκετό.”

Αντίδραση γειτονικών χωρών

Στην περιφέρεια του Κιέβου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ 15 τραυματίστηκαν και καταγράφηκαν ζημιές σε τέσσερις συνοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό διοικητή Μικόλα Καλασνίκ.

Η επίθεση προκάλεσε την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟϊκού μέλους Πολωνίας για την προστασία του εναέριου χώρου της, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν παραβιάσεις, σύμφωνα με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Στη Μολδαβία, το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό drone σε συνοριακή περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες της Μόσχας υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες της.