Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκτά νέες και επικίνδυνες διαστάσεις, καθώς αξιωματούχος του Ιράν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι παρέχει στρατιωτική τεχνογνωσία στο Ισραήλ για την αναχαίτιση ιρανικών drones. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η εμπλοκή αυτή καθιστά την Ουκρανία άμεσα μέρος της σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος προχώρησε ακόμη περισσότερο, απειλώντας ότι ολόκληρη η επικράτεια της «κατεστραμμένης Ουκρανίας» αποτελεί πλέον νόμιμο στόχο για ιρανικά αντίποινα.

Απειλές για «νόμιμο στόχο»

Ο Ιμπραχίμ Αζίζι πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ουκρανία έχει γίνει νόμιμος στόχος για ιρανικές επιθέσεις, καθώς παρείχε υποστήριξη για drones στο Ισραήλ.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

«Με την παροχή υποστήριξης drones στο ισραηλινό καθεστώς, η κατεστραμμένη Ουκρανία έχει ουσιαστικά εμπλακεί σε πόλεμο και, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθιστά ολόκληρο το έδαφός της νόμιμο στόχο για το Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αζίζι.

Η συνάντηση Ζελένσκι με τον Ρεζά Παχλαβί

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν. Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Παχλαβί ότι η Ουκρανία επιθυμεί «ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία».

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι, καθώς η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια με τη Ρωσία – η οποία έχει επωφεληθεί από την ιρανική στρατιωτική υποστήριξη – η Ουκρανία θέλει να δει ένα Ιράν που «δεν θα συνεργάζεται με τη Ρωσία και δεν θα αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Τέλος, το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς Shahed, τα οποία πλέον παράγονται στη Μόσχα υπό την ονομασία Geran-2. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη ρωσική πολεμική μηχανή και προκαλεί ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.