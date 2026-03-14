Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το «50ο κύμα» επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επιχείρηση «διεξήχθη κατά των βάσεων του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα —στις περιοχές Αλ-Νταφρά και Φουτζάιρα—, στο Μπαχρέιν —στην Τζουφάιρε και τον 5ο Ναυτικό Στόλο, στο Κουβέιτ στη βάση Αλί Σαλέμ και στην Ιορδανία στην Αλ-Αζράκ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στόχος της επιχείρησης ήταν επίσης «ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται στην περιοχή και διαδραμάτιζαν προστατευτικό ρόλο για το Ισραήλ».