Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (15/3, 21:00), για την 25η αγωνιστική της Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή των Πράσινων ενόψει της αναμέτρησης.
Εκτός έμεινε ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, οι Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος και Ίνγκασον, για να πάρουν ανάσες. αλλά και οι τραυματίες Κώτσιρας, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριόπουλος.
Να σημειωθεί πως, ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε το πρώτο μέρος τους προγράμματος της προπόνησης, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που τον ειχε άφησε εκτός δράσης από τότε.
Squad list vs Panetolikos
Αναλυτικά η αποστολή που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.