Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες, καθώς η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πλησιάζει στο τέλος της και τα playoffs βρίσκονται προ των πυλών.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στους 54 βαθμούς, ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ. Στόχος για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το απόλυτο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί επιθετική και αποτελεσματική για να πάρει το αποτέλεσμα.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του, ο αντίπαλος έχει επίσης ισχυρό κίνητρο, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει θέση στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τελευταία φορά στο Παγκρήτιο Στάδιο για το Super Cup, με τον Ολυμπιακό να κατακτά το τρόπαιο.

